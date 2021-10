Tödlicher Unfall bei Großheubach

Ein 61 jähriger VW-Fahrer war gegen 15.30 Uhr von Röllfeld kommend in Richtung Großheubach auf der Staatsstraße 2309 unterwegs. Kurz vor Großheubach kam der VW von der Fahrbahn ab, woraufhin der Fahrer die Kontrolle verlor. Das Auto schleuderte über beide Fahrspuren auf eine Wiese und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der nicht angeschnallte Fahrer aus dem Auto geschleudert, welches ihn in der Folge unter sich einklemmte. Ersthelfer versuchten noch, dem Mann zu helfen, hatten jedoch keine Chance an ihn heranzukommen. Die Feuerwehren aus Großheubach und Miltenberg mussten den VW erst anheben, bevor sie den Mann herausziehen konnten. Für den 61- Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße mehrfach komplett gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde eine Sachverständigerin zugezogen.

Ralf Hettler