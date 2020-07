Tödlicher Unfall auf der L3318 bei Otzberg

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29 Jahre alte Fahrzeugführer mit seinen zwei Mitfahrerinnen von Hering nach Zipfen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit dem Wagen in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 29-Jährige und die 22 Jahre alte Insassin wurden nach bisherigem Kenntnisstand schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 54-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

vd/Polizei Südhessen