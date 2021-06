Tödlicher Motorradunfall bei Heinrichsthal

Kurz vor 14 Uhr war am Samstag eine Dreiergruppe von Motorradfahrern auf der Kreisstraße von Heinrichsthal in Richtung Heigenbrücken unterwegs. Zur selben Zeit wollte an der Ausfahrt des Bauhofs ein Smart-Fahrer auf die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei vermutlich den Motorradfahrer, der an der Spitze der Gruppe fuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen und auzuweichen, schaffte das jedoch nicht mehr. Er prallte in die Seite des Smart. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch die schnellen Rettungsversuche der First-Responder der Feuerwehr sowie durch Rettungsdienst und Notarzt blieben vergeblich.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für rund drei Stunden gesperrt.

Motorradunfall bei Heinrichsthal

Ralf Hettler