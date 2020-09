Tödlicher Bahnunfall in Mainaschaff - Zug erfasst zwei Arbeiter

Pressemitteilung der Hessischen Landesbahn

Eine Regionalbahn der Hessischen Landesbahn (RB 75) hat heute gegen 10:00 Uhr bei Stockstadt zwei Gleisarbeiter tödlich erfasst. „Wir sind bestürzt und möchten den Angehörigen der beiden Opfer unser tiefstes Mitgefühl aussprechen“, teilte Veit Salzmann, Geschäftsführer der Hessischen Landesbahn mit.

Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt.

Das wissen wir bisher in der Redaktion

Sven Oster war als Einsatzleiter Rettungsdienst am Unfallort. Er wohnt nicht weit und war deshalb noch vor der Feuerwehr an der Einsatzstelle. "Als ich hin kam, haben die Kollegen der beiden Männer wild durcheinander geschrien, warum sie kein Blaulicht sehen, wo die anderen Einsatzkräfte sind, dass ich ihren Kollegen helfen soll", erzählt der erfahrene Rettungsdienstler. "Die Schreie sind mir echt unter die Haut gegangen."

Doch helfen konnte Oster den beiden Arbeitern nicht mehr. Einer von ihnen sei sofort tot gewesen. Der zweite habe so schwere Verletzungen erlitten, dass dies "nicht mit dem Leben vereinbar ist", wie Oster sagt. Der Mann sei kurz nach seinem Kollegen gestorben. Um die anderen Arbeiter kümmern sich Notfallseelsorger.

Der Zug war zunächst noch bis Stockstadt weitergefahren, hatte dann dort angehalten. Der Rettungsdienst sichtete die 15 Insassen und den Zugführer. Alle blieben unverletzt, der Zugführer erlitt einen Schock.

Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten und elf Sanitätern vor Ort.

Anmerkung der Redaktion: In solchen Fällen warten wir üblicherweise ab, bis wir in der Redaktion sicher wissen, dass die Angehörigen der Opfer verständigt sind. In diesem Fall müssen wir reagieren, da bereits die Pressemeldung der Hessischen Landesbahn veröffentlicht wurde.

rah/ves/Bericht der Polizei Unterfranken