Tödlicher Arbeitsunfall in Hanau

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ging um 11.32 Uhr die Nachricht ein, zwei Arbeiter eines Bauunternehmens seien auf einer Baustelle in der Wilhelm-Rohn-Straße von einer einstürzenden Mauer erfasst worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Der 54-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort.

Die Kripo ermittelt hinsichtlich der genauen Unfallumstände. nle

Nina Lenhardt