Tierquäler verletzen Pferde in Klingenberg: Polizei sucht Zeugen  

In der Zeit zwischen 13 Uhr und 19 Uhr wurde ein Weidezaun einer Pferdekoppel im Bereich der Ankergasse von einem Unbekannten beschädigt. Zudem wies eines der Ponys, die auf der Weide standen, eine blutende Wunde auf. Zwei weitere Ponys hatten Striemen am Körper. Nach Aussage eines Tierarztes seien diese Striemen möglicherweise auf ein Trauma durch einen Schlag zurückzuführen. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Der Schaden an dem Zaun beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei Obernburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Unfall im Kreisverkehr

Sulzbach. Am Mittwoch gegen 7 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei

dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Eine 36-jährige VW-Fahrerin war von der

Jahnstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs. Zur gleichen Zeit kam aus dem Breiten Weg ein

61-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Peugeot. Dieser fuhr in den Kreisverkehr ein, da er freie Fahrt

hatte. Als er sich im Kreisverkehr befand, fuhr auch die VW-Fahrerin ungebremst in diesen ein und

kollidiert hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Wagen des 61-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Polizei Obernburg/mm