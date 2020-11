Tierabwehrspray bei Streit eingesetzt: Zeugen gesucht

An der Bushaltestelle verhielt sich ein 31-Jähriger Mann wohl recht auffällig, weshalb ein 17-Jähriger in Begleitung eines weiteren Jugendlichen Blickkontakt aufnahm. Dies nahm der Mann offenbar als Provokation wahr: Er beleidigte den Jugendlichen unvermittelt und holte zum Schlag aus. Der Jugendliche setzte ein Tierabwehrspray ein und flüchtete mit einem weiteren Begleiter. Die Beteiligten konnten schnell durch die Polizeistreifen festgestellt werden. Im Rahmen der Aufnahme wurde bekannt, dass drei unbeteiligte Zeugen (eventuell Handwerker) diesen Vorfall beobachten konnten. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2200 an die Polizeiinspektion Aschaffenburg zu wenden.

Beim Linksabbiegen Verkehrsunfall verursacht

Aschaffenburg. In der Aschaffstraße kam es am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Aschaffstraße und wollte an der Kreuzung Dyroffstraße nach links abbiegen. Aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung wollte ein 19-Jähriger geradeaus fahren. Beide Verkehrsteilnehmer hatten an der Ampel grünes Licht, jedoch bog die Frau nach links ab, ohne den bevorrechtigten Pkw-Fahrer durchfahren zu lassen - es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Haibach - Zeugen gesucht

Haibach. Bereits am Donnerstag, 12. November, kam es um 17 Uhr in der Haibacher Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort parkte ein Daimler am rechten Fahrbahnrand in Richtung Aschaffenburg. Ein Pkw-Fahrer fuhr von Winzenhohl kommend an dem geparkten Auto vorbei und touchierte den linken Außenspiegel. Der Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu

kümmern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Metallzaun mit Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Kleinostheim. Bereits im Zeitraum von Sonntag, 8. November, 15 Uhr, bis Dienstag, 10. November, 16 Uhr, wurde in Kleinostheim in der Hörsteiner Straße ein Metallgartenzaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe

von rund 500 Euro. Wer im betreffenden Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2200 mit der

Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Bei Verkehrskontrolle Alkoholisierung festgestellt

Mespelbrunn. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 20 Uhr

wurde bei einem 20-Jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und den Mann erwartet nun ein hohes Bußgeld und Fahrverbot.

Bei Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad gestürzt

Mainschaff. Für eine 26-Jährige war Freitag, der 13. ein „schwarzer Tag“. Die Frau befuhr mit ihrem Roller den Kreisverkehr Industriestraße/ Johann-Dahlem-Straße und wollte den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Am Glockenturm verlassen. Zeitgleich wollte ein Pkw-Fahrer einbiegen: Er übersah die Rollerfahrerin offensichtlich und es kam zur Kollision, wodurch die Frau stürzte. Sie zog sich Prellungen am Knie zu und musste durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 700 Euro.

Polizei/mm