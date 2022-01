Thüngen: Unfall mit entgegenkommendem Wagen

Dieser wurde gegen eine Seitenschutzplanke gedrückt. Die Unfallverursacherin kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine nahe gelegene Klinik verbracht. An den Fahrzeugen und der Seitenschutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt, die Verkehrsregelung wurde durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Thüngen übernommen.

mkl/Polizei Karlstadt