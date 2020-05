Thermomix gekauft, Spielzeug erhalten

Über eBay-Kleinanzeigen kaufte die Frau Anfang Mai einen laut Beschreibung gebrauchten, fast neuen Thermomix zu einem Preis von 600 €. Nach Überweisung des Geldbetrags auf das angegebene Bankkonto erhielt sie einige Tage später ein Paket. Allerdings enthielt dieses keinen „echten“, sondern einen Spielzeug-Thermomix, der zum Preis von 59 € gehandelt wird. Die Frau erstattet daraufhin Strafanzeige wegen Betrugs. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Marktheidenfeld beim Diebstahl erwischt

Beim Diebstahl einer Jeansjacke wurde am Montag, gegen 13:15 Uhr, eine „Kundin“ erwischt. In einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz nahm eine 18-jährige Frau drei Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine. Beim Verlassen der Kabine gab sie der Verkäuferin zwei Teile zurück. Der Verkäuferin fiel das Fehlen einer Jeansjacke auf. Diese befand sich ohne Etikett in der Tasche der Frau. Das Etikett wurde anschließend in der Umkleidekabine unter einem Teppich gefunden. Die Frau wurde der Polizei übergeben und Strafanzeige erstattet.

Kollision zweier Fahrzeuge in Marktheidenfeld

Bei der Kollision eines Lkws mit einem Pkw entstand am Montag ein Gesamtsachschaden von rund 5000 €. Gegen 16:45 Uhr ordnete sich der 51-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug in der Bronnbacher Straße (Einbahnstraße) zum Abbiegen nach links ein. Zeitgleich ordnete sich die 50-jährige Fahrerin eines Audi Q 3 daneben auf der Rechtsabbiegespur ein. Beim Losfahren scherte der Sattelanhänger aus und kollidierte mit der linken Seite des Pkws. Die Autofahrerin versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, aber der Sattelzug entfernte sich, ohne anzuhalten in Richtung alte Mainbrücke. Die Frau fuhr dem Lkw nach und konnte den Fahrer kurze Zeit darauf zum Anhalten bewegen. Vermutlich hatte er den Anstoß nicht bemerkt.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld angefahren

3000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Auto. Der orangefarbene Mitsubishi war am Montag, gegen 11:15 Uhr, in der Kreuzbergstraße entgegen der Fahrtrichtung in einer Parkbucht gegenüber des Baumarktes abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich stadteinwärts und beschädigte dabei die Beifahrerseite des Mitsubishis. Der Kotflügel vorne, die Beifahrertür sowie der Kotflügel hinten wurden eingedellt und zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. An seinem Fahrzeug müsste sich an der rechten Fahrzeugseite auffälliger, orangefarbener Farbanrieb befinden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfall in Marktheidenfeld

An der Kreuzung Ulrich-Willer-Straße/Südring kam es am Montag, gegen 12:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der 58-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die Ulrich-Willer-Straße stadteinwärts und musste an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende, 59-jährige Fahrerin eines Mercedes erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dabei erlitt die Beifahrerin im BMW Kopf- und Nackenschmerzen. Sie suchte selbst einen Arzt auf. Die beiden Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt und mussten nicht abgeschleppt werden.

vd/Polizei Marktheidenfeld