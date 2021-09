Thekenbrand in Lohr - Hotelgast leicht verletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:56 Uhr, wurde eine Brandentwicklung in einem Wombacher Hotelgasthof mitgeteilt. Festgestellt wurde die anfängliche Rauchentwicklung bereits gegen 0:10 Uhr durch einen Übernachtungsgast. Als dieser nachsah, konnte er einen Brand auf der Theke des Gastraums feststellen. Daraufhin alarmierte er durch klopfen und rufen die weiteren Hotelgäste und begab sich mit diesen anschließend ins Freie.

Zwischenzeitlich wurde der Brand auch von dem Eigentümer bemerkt und vor Eintreffen der Feuerwehren aus Lohr und Wombach gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Ein Hotelgast wurde mit einer leichten Rauchvergiftung zur weiteren Abklärung ins Lohrer Krankenhaus bebracht.

Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000 - 20.000 Euro.

Autoantenne in Lohr gestohlen

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Erneut wurde der Diebstahl einer Autoantenne angezeigt. Die Halterin parkte ihren schwarzen Mitsubishi Lancer am Montag von 06:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr auf einer Parkfläche des Bezirkskrankenhauses. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30 Euro. Zum Täter liegen bislang keine Hinweise vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Spiegelklatscher in Lohr und Unfallflucht

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag den 02.09.2021 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Kreisstraße MSP11, zwischen Steinbach und Hofstetten, erneut zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr.

Auf der Umleitungsstrecke kommt es derzeit zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen.

Ein 39-jähriger Lohrer befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Kreisstraße von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Im Verlauf der Strecke kam ihm ein weiß/grauer Pritschenwagen entgegen. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich und wurden beschädigt. Während der Mercedes Fahrer anhielt und die Polizeiinspektion Lohr a.Main verständigte, entfernte sich der/die Fahrer/in des Pritschenwagens von der Unfallstelle. Zum Fahrer des Pritschenwagens liegen keine weiteren Erkenntnisse vor.

Aufgrund des mitgeteilten Sachverhaltes, wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Der Schaden am Mercedes Sprinter liegt bei ca. 250 Euro.

Fischereikontrolle in Lohr

Lohr a.Main, Lkr. Main-Spessart: Im Rahmen einer Fischereikontrolle am Steinbacher Mainufer, konnte eine unsachgemäße Hälterung von ca. 20 Fischen festgestellt werden. Das Trio aus dem Raum Büdingen wurde am Donnerstagmorgen gegen 08:10 Uhr kontrolliert. Dabei konnte, wie bereits aufgeführt, festgestellt werden, dass ca. 20 lebende Fische über Nacht in einem Setzkescher gehältert wurden.

Die Angler erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Lohr