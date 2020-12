Teures Telefonat auf der Autobahn bei Weibersbrunn

Eine Streife der Verkehrspolizei hatte um 13.27 Uhr festgestellt, dass er während der Fahrt auf der A 3 sein Mobiltelefon benutzte. Während der anschließenden Kontrolle an der Rastanlage Spessart-Süd kam heraus, dass gegen den Fahrer zudem ein Haftbefehl von einem bayerischen Gericht besteht. Grund hierfür war eine Verkehrsstraftat aus dem Jahr 2015. Da der Mann vor Ort die Strafe in Höhe von knapp 900 Euro bezahlte, konnte er im Anschluss weiterfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Aschaffenburg

Aschaffenburg - Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Freitag auf dem Parkplatz Strietwald-Süd einen Pkw mit niederländischer Zulassung. Der 32-jährige Fahrer konnte zwar einen ausländischen Führerschein vorzeigen, , darf jedoch von diesem in Deutschland keinen Gebrauch machen, da er in der Vergangenheit eine Verkehrsstraftat begangen hatte. Ein deutsches Gericht hatte ihm deshalb untersagt, mit einem Kraftfahrzeug in Deutschland am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Polizisten stellten deshalb den Autoschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg