Terrassentür in Röllbach hält Einbruchsversuch stand

Die Tat am 1. April 2022 muss sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr ereignet haben. Offenbar hatte der Täter versucht, die Terrassentüre des am Odenwaldring gelegenen Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Glücklicherweise waren an dem Anwesen jedoch Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, wodurch die Terrassentür dem Einbruchsversuch standhielt.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen erhielt die Kriminalpolizei einen Hinweis auf einen weißen Kleintransporter mit geschlossenem Aufbau und einem Mann, der sich im relevanten Zeitraum in Tatortnähe aufgehalten haben soll. Der bislang noch Unbekannte ist laut Zeugenangaben etwa 180 cm groß und schlank. Er hat dunkle Haare und eine helle Haut. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Fahrzeug, der Person und dem Einbruch besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg richtet nun folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann nähere Angaben zu dem weißen Kleintransporter und dem Fahrzeugführer machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-1733 entgegengenommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken