Telefonmasten brennen am Frammersbacher Köhlerplatz

Am Freitag gegen 23 Uhr ging bei der Leitstelle in Würzburg die Mitteilung ein, dass es am Köhlerplatz in Frammersbach brennt. Als die Feuerwehr Frammersbach und die Polizei eintrafen brannten 28 hölzerne Telefonmasten lichterloh. Die Feuerwehr zog die gelagerten Holzmasten auseinander und löschte sie mit Löschschaum ab. Neben den zerstörten Holzmasten wurden auch die Holzbuden vom Köhlerfest beschädigt.

Wie hoch der Schaden ist steht noch nicht fest. Ebenso steht auch nicht fest was brandursächlich war. Die Ermittlungen führt die Polizei in Lohr. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr unter der Tel. Nr. 09352/87410 in Verbindung zu setzen.

Mit Fahrrad gestürzt

Neustadt. Zu einem Sturz vom Fahrrad kam es am Freitag gegen 16 Uhr, in der Hauptstraße von Neustadt. Eine 79-jährige Fahrradfahrerin wollte auf den Gehweg auffahren. Am Bordstein rutschte der Frau das Vorderrad ab, so dass sie stürzte. Hierbei verletzte sie sich an der Schulter. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

xere/Polizei Lohr