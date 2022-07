Telefonbetrug in Miltenberg: Drei Verdächtige in Haft

Am Samstag führte die Kripo die Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor, der gegen alle drei Tatverdächtige Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Bandenbetrugs erließ.

Erscheint die 110 auf dem Display, vermuten viele, dass sich die Polizei meldet - ein Irrtum.

Die Betrüger hatten sich bei dem Senior als Polizeibeamte ausgegeben. Sie täuschten dem Mann dabei eine Notsituation vor, so dass dieser schließlich bereit war einen vierstelligen Geldbetrag an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Die Täter hatten den Mann über Stunden hinweg am Telefon gebunden und Druck auf ihn ausgeübt. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei gegen 16.30 Uhr drei Männer im Alter von 29, 24 und 20 Jahren festnehmen, als diese das Geld abholen wollten.

Frontalzusammenstoß bei Kleinheubach - Drei Personen leicht verletzt

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall auf der B469 sind am Sonntagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro belaufen dürfte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg.

Ein 39-Jähriger, der mit seinem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg fuhr, wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand links nach Kleinheubach abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden VW und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 39-Jährige, seine vier Jahre jüngere Beifahrerin und der VW-Fahrer im Alter von 55-Jahren trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach im Einsatz.

Drei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Obernburg verletzt

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagvormittag ist es auf dem Radweg in Richtung Wörth zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Männer und eine Frau zum Teil schwer verletzt wurden. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Obernburg betraut.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen hatte ein 78-jähriger Fahrradfahrer gegen 10.00 Uhr abgebremst, als er eine Bekannte auf der anderen Straßenseite sah. Ein nachfolgender 56-Jähriger konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Kurz darauf wurde noch eine 48-Jährige Fahrradfahrerin in den Unfall verwickelt, die ebenfalls in Richtung Wörth unterwegs war und die Situation offenbar nicht oder nicht rechtzeitig erkannte.

Der 78-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Er kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Beteiligten kamen dem Sachstand nach mit leichteren Verletzungen davon.

Wohnmobil in Klingenberg beschädigt und Kennzeichen gestohlen

KLINGENBERG-RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, hat sich ein Unbekannter an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht, das im Heckenweg abgestellt war. An dem Fahrzeug wurden beide Außenspiegel mutwillig beschädigt. Darüber hinaus wurde das vordere Kennzeichen des Wohnmobils entwendet. Der Täter entkam unerkannt und hinterließ einen Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Zahlreiche autos in Miltenberg zerkratzt

MILTENBERG. Auf dem Weg durch die Obere Walldürner Straße hat ein bislang noch unbekannter Täter mehrere geparkte Fahrzeuge verkratzt und dabei einen Gesamtschaden verursacht, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen dürfte. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wann genau die Fahrzeuge in den vergangenen Tagen beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Aufgrund von Zeugenaussagen ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Sachbeschädigungen im Laufe des Sonntagvormittags verübt worden sind. Bislang wurden an insgesamt 14 Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt. Es handelt sich um Kratzer, teils über die gesamten Fahrzeugseiten hinweg.

Die Miltenberger Polizei schließt nicht aus, dass ein Tatzusammenhang mit zwei Diebstählen besteht, die sich im Zeitraum zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr in Miltenberg ereignet haben. Hier hatte ein ebenfalls bislang noch unbekannter Täter aus zwei unversperrten Pkw, die in der Poststraße und der Luitpoldstraße geparkt waren, Geldbörsen und Zigaretten entwendet. Aus einem der beiden Fahrzeuge wurde zudem das Autoradio herausgerissen und im Innenraum zurückgelassen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Erfolgsprojekt „Mein schnelles Fahrrad" wird erweitert - Kurse der Polizei nun auch in Obernburg

OBERNBURG UND MILTENBERG. Das erfolgreiche Verkehrsprojekt „Mein schnelles Fahrrad" rund um das Thema „Radfahrende 50+ auf Pedelecs" erweitert sein Kursangebot am Bayerischen Untermain. Neben den bisher vielfach in Aschaffenburg stattgefundenen Trainings und auch einem Durchlauf in Alzenau, bieten die Polizeiinspektionen Obernburg und Miltenberg in einer Kooperation ebenfalls Kurse an. Anmeldungen nimmt die Polizei Obernburg entgegen.

Nachdem die Jugendverkehrsschule Aschaffenburg in diesem Jahr erneut mit der Verkehrspräventionsveranstaltung „Mein schnelles Fahrrad" die Zielgruppe der Radfahrenden 50+ in dem sicheren Umgang mit Pedelecs und E-Bikes beschult hat und dies noch bis Oktober tut, bieten nun die Polizei Obernburg und Miltenberg ebenfalls solche Kurse an. Zuvor hatte bereits die Polizei Alzenau Ende Mai mit einer ähnlichen Veranstaltung an das Projekt angeknüpft.

Die Polizeiinspektionen Obernburg und Miltenberg haben sich hierzu zusammengeschlossen und kooperieren mit der Gebietsverkehrswacht. Ziel ist es, wie auch in Aschaffenburg und Alzenau, den richtigen Umgang mit den Pedelecs im geschützten Raum zu üben und dabei an Sicherheit zu gewinnen. Tipps, Tricks und praktische Übungen sollen den Kursteilnehmern die Besonderheiten des Geschwindigkeits- und Bremsverhaltens der Räder näher bringen.

Die kostenfreie Veranstaltung findet in der Jugendverkehrsschule auf dem Übungsplatz der Gebietsverkehrswacht Obernburg, neben der Mittelschule (Oberer Neuer Weg 41) statt. Die Kurse werden mit rund zehn Teilnehmern belegt werden. Die kostenfreien Trainings finden jeweils sonntags ab 10.00 Uhr statt und dauern dabei circa zwei Stunden. Für das Jahr 2022 stehen aktuell noch nachfolgende Termine zur Verfügung: 28. August, 04. September, 11. September sowie am 18. September.

Zur Teilnahme werden ein eigenes Pedelec sowie der eigene Fahrradhelm benötigt. Wer einen der Kurse besuchen möchte, soll sich am besten per Email unterpp-ufr.obernburg.pi(a)polizei.bayern.de oder telefonisch unter Tel. 06022/629-118 anmelden.

dc/Meldungen der Polizei Unterfranken für den Kreis Miltenberg