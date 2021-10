Telefonbetrüger im Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Tagen unterwegs

Innerhalb der vergangenen Tage versuchten Betrüger mit einem vermeintlichen Preisgewinn erneut telefonisch das Vertrauen älterer Menschen im Main-Tauber-Kreis zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten sowie Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Hinter den Anrufen stecken Betrüger und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar

Unter Drogeneinfluss in Bad Mergentheim

Ein 25-Jähriger steht seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag unter dem Verdacht berauscht mit einem Auto in Bad Mergentheim unterwegs gewesen zu sein. Aufgrund eines Bremslichtdefekts wurde der Dodge-Fahrer durch Polizeibeamte in der Mühlwehrstraße kontrolliert. Die Beamten bemerkten hierbei Anzeichen einer eventuellen Betäubungsmittelbeeinflussung. Der daraufhin von dem 25-Jährigen durchgeführte Drogentest war positiv. Zudem hatte er Alkohol getrunken. Anschließend musste er in Begleitung der Streife zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Fahrt für den Mann war für den Abend beendet und er muss mit einer Anzeige sowie mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

stru/Polizei Heilbronn