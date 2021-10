Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag: Kripo bittet um Hinweise

Gegen 13 Uhr am Dienstag wurde eine Rentnerin von einer Betrügerin angerufen, die sich als Enkelin der Dame ausgab und um Hilfe bat. Die vermeintliche Enkelin würde mehrere zehntausend Euro Bargeld benötigen, um nach einem angeblichen Verkehrsunfall eine Kaution hinterlegen zu können. Weitere Telefonbetrüger erhöhten telefonisch den Druck auf die Frau, die im Glauben war, sich neben ihrer Enkelin mit Polizeibeamten zu unterhalten. Letztlich übergab die Seniorin einen fünfstelligen Bargeldbetrag gegen 14 Uhr an einen etwa 1,65 Meter großen und kräftig gebauten Mann. Erst als sich am Abend die tatsächliche Enkelin bei ihrer Oma meldete, wurde der Betrug aufgedeckt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/mm