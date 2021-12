Supermarkt-Toilette: Wer hat den Deckel des Spülkastens mitgenommen?

Die Abdeckung hat einen Wert von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Party führte zu massiver Ruhestörung

Roden. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen mehr als 20 Anrufe bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld hinsichtlich einer massiven Ruhestörung in Form von lauten Musikbässen aus dem gesamten Stadtgebiet ein. Mehrere Polizeistreifen der umgebenden Dienststelle und der Polizei Marktheidenfeld machten sich hiernach auf die Suche nach der Quelle des Radaus. Im Bereich des Sportplatzes in Roden konnte schließlich die Geburtstagsfeier eines 20-jährigen Rodeners als Ursache der Ruhestörung festgestellt werden. Nach einer Ermahnung versprach man die Musik leiser zu machen. Nach weiteren Anrufen gegen 6 Uhr, wurde die Feier schließlich von den Beamten beendet und technische Geräte zum Betrieb der Musikanlage sichergestellt. Dem Veranstalter droht nun ein Bußgeld wegen Ruhestörung. Die Auferlegung der Kosten des Polizeieinsatzes wird geprüft.

20-Jähriger überschlägt sich mit Auto nach Wildunfall

Birkenfeld. Am Samstag, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Würzburg die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Johannishof kommend, in Richtung Birkenfeld. Einem, plötzlich auf der Straße auftauchendem Reh, wich er nach links aus und fuhr dabei in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Lohr verbracht. An seinem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Erlenbach. Am Freitag, den 17.12.2021, zwischen 13.25 Uhr und 14.00 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes eines Lebensmittmarktes in der Straße An der Röthe zu einem Verkehrsunfall. Der rote Audi einer 55-jährigen aus dem Landkreis Würzburg wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim ein- oder ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

mkl/Polizei Marktheidenfeld