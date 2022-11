Teetasse kippt um: Smart fährt bei Wertheim in Gegenverkehr

Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen den grauen Smart auf der Landesstraße

2310 und der Dietenhaner Straße, der mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sei.

Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des Smarts

beobachten konnten und Angaben dazu machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Ein Leichtverletzter und 8000 Euro Sachschaden bei Unfall

Wertheim. 8000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind die Folge eines Unfalls am

Montagmorgen in Wertheim gewesen. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße

kollidierte gegen 9.30 Uhr eine 52-Jährige mit ihrem VW mit einem

entgegenkommenden Mini Cooper eines 35-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die

52-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

