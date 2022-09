Die Polizei Marktheidenfeld warnt davor, sich auf ein solches Angebot einzulassen. Die angebotenen Preise sind für die gebotene Leistung in der Regel zu hoch. Die Teerarbeiten werden erfahrungsgemäß in minderwertiger Qualität durchgeführt, so dass die Freude am neuen Teerbelag nicht lange anhält.