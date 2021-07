Teenager im Mainaschaffer Wald mit Soft-Air-Waffen kontrolliert

Die täuschend echt aussehenden Waffen samt Zubehör konnten einem 16-jährigen Jungen zugeordnet werden. Es handelte sich hierbei offenbar um eine Leihgabe des 21-jährigen Bruders. Im Nahbereich stellten die Polizeibeamten Soft-Air-Geschosse fest, womit offenbar Schießübungen auf eine Metallplatte im Wald durchgeführt wurden. Beschädigungen wurden bei Nacht jedoch nicht vernommen. Die fünf Waffen und das Waffenzubehör wurden sichergestellt. Die Erfüllung möglicher Tatbestände nach dem Waffengesetzt gilt es nun von der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu überprüfen und zur Anzeige zu bringen.

VW angefahren und geflüchtet

Schweinheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum von Mittwoch, 20:15 Uhr bis Donnerstag, 18:15 Uhr einen Pkw VW. Dieser stand in der Seebornstraße abgestellt und weist nun einen Schaden an der Fahrerseite in Höhe von mehreren hundert Euro auf.

Sachbeschädigungen in Mainaschaff - Zeugen gesucht

Mainaschaff. Gleich zwei Sachbeschädigungen in Mainaschaff wurden bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht.

Im Zeitraum vom 07. bis 20.07.2021 randalierte ein unbekannter Täter an der Marienkapelle Im Trauenloh. Hier wurden in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 17 Uhr Fenster beschädigt und der Boden sowie Säulen mit Graffiti beschmiert. Mehrere tausend Euro Sachschaden sind zu beklagen.

In der Behringstraße war ein Autohaus das Zielobjekt eines unbekannten Täters. Er schlug Überwachungskameras von zwei Laternenmasten ab. Hier beläuft sich der Schaden im dreistelligen Bereich.

VW verkratzt und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr einen Pkw VW. Dieser stand Am Rosensee geparkt und ist nun auf der gesamten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

