Teenager brechen in Johannesberger Schule ein

Die drei Teenager stiegen gegen 17:30 Uhr in eine Schule am Mühlberg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die drei durch ein offenstehendes Fenster in den Werkraum. Im Anschluss beschmierten sie die Wände des Schulgebäudes mit einem Herz und einem Namen. Als die jungen Täter von einer Zeugin erwischt wurden, ergriffen sie die Flucht. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten sich die Täter der Streife des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg. Im weiteren Verlauf wurden die Eltern hinzugezogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung eingeleitet.

Panzerglasen von Juwelier beschädigt

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Sonntag, 10 Uhr bis Montag, 10 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Panzerglasscheibe eines Juweliers in der Weißenburger Straße. Das Glas weist nun einen kreisförmigen Splitterschaden von circa 10 x 10 Zentimetern auf. Die Scheibe hielt dem Angriff mittels spitzen Gegenstand stand. Ein Eindringen in das Gebäude war nicht möglich. Ob der Täter lediglich die Beschädigung hervorrufen wollte oder ob er sogar in das Juweliergeschäft einbrechen wollte, ist Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Sachbeschädigungen in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 14. bis zum 21.06.21 gleich dreimal ein und denselben Pkw BMW. Das Fahrzeug stand in der Reigersbergstraße abgestellt und wies immer wieder Kratzer auf. Bei der dritten Tat verkratzte die unbekannte Person das Fahrzeug sogar über die gesamte Fahrzeuglänge. Zudem wurde der BMW mit einer Beleidigung auf türkischer Sprache versehen und ein Reifen plattgestochen. Dem Besitzer entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

Aschaffenburg. Ein weiteres Fahrzeug wurde am Sonntag, zwischen 02 Uhr und 13:30 Uhr Am Rosensee beschädigt. Hier weist nun ein Pkw Kia einen Kratzer über die Beifahrerseite auf. Auch hier entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Batteriediebstahl aus Roller

Aschaffenburg. In der Unterhainstraße wurde am Montag, zwischen 08:45 Uhr und 16:30 Uhr, ein Roller aufgebrochen. Der Täter hatte es offenbar auf die Batterie von zweistelligem Wert abgesehen, die er an sich nahm. Im Rahmen seiner Tathandlung wurde zudem das Kofferfach des Zweirades in dreistelliger Höhe beschädigt.



Randale auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Haibach. Ein unbekannter Täter randalierte im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 09:15 Uhr auf dem Spielplatz in der Ringwallstraße. Die Glasscheiben von mehreren Hütten wurden eingeworfen und Spielgeräte wurde verstellt. Auf dem gesamten Gelände wurden Scherben sowie Bierdeckel verteilt. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

