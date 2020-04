Technischer Defekt löste Brand in Großwallstädter Gaststätte aus

Wie bereits berichtet, ging am 01. April, gegen 21:50 Uhr, die Mitteilung über den Brand einer Gaststätte in der Lützeltaler Straße ein. Beim Eintreffen der örtlichen Feuerwehren sowie mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Obernburg am Main stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die intensiven Überprüfungen der Brandfahnder in und an der Gaststätte haben nun ergeben, dass zweifelsfrei ein technischer Defekt an einem elektronischen Geräte im Außenbereich der Gaststätte ursächlich für das Feuer gewesen ist.

Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf über 200.000 Euro.

vd/Polizei Unterfranken