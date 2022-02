Technischer Defekt an Traktor sorgt für Feuerwehreinsatz in Elsenfeld

Zu einem Kleinbrand sind die Helfer der Elsenfelder Wehr am Freitag früh gegen 00.35 Uhr ausgerückt. Vermutlich wegen eines technischen Defektes war ein alter Lanz-Traktor in Brand geraten. Glücklicherweise hatte der Besitzer den technischen Defekt an der Dieselpunpe, der für die Entzündung ursächlich war, früh bemerkt und konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Wehr ablöschen. Hierdurch wurde ein Übergreifen auf andere Objekte verhindert. Der angerichtete Sachschaden an dem Traktor beträgt ca. 1500 Euro.

Kupferverkleidung in Wörth entwendet

Unbekannte haben in den letzten Tagen, vermutlich am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, an der Marienkapelle die verbaute Kupferverkleidung entwendet. Die Kupferdiebe montierten die Bleche vermutlich nach Mitternacht ab, da es zuvor regnete, das abgedeckte Dach bei der Tatbestandsaufnahme aber noch trocken war. Die Marienkapelle liegt in der Nähe des Wörther Wanderheimes. Der von den dreisten Dieben angerichtete Schaden beläuft sich auf 8000 Euro.

Unter Drogeneinfluss in Obernburg unterwegs

Einen fahruntüchtigen Autofahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstag Nachmittag gegen 15.45 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife stellte bei einer Verkehrskontrolle in der Miltenberger Straße diverse körperliche Ausfallerscheinungen fest und ordneten hierauf bei dem kontrollierten Mömlinger Audi-Fahrer eine Blutentnahme an.

Bus streift Frontlader in Röllbach

Ein Linienbus hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Kreisstraße im Bereich Röllbach verursacht. Zur Unfallzeit hatte ein Röllbacher auf seinem Privatgrundstück Holz aus seinem landwirtschaftlichen Hänger geladen. Hierbei ragte die Frontlader des Traktors in 2,7 m Höhe leicht in die Fahrbahn der Kreisstraße hinein. Autos konnten hier ohne Probleme durchfahren. Ein gegen 16.30 Uhr passierender Bus streifte allerdings mit seinem Außenspiegel die Frontladerschaufel. Bei dem Anstoß an den Frontlader ging auch die Frontscheibe des Linienbusses kaputt, weiterhin kam es zu diversen Kratzern in der Karosserie des Busses. Der Frontlader selbst blieb fast unbeschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Bus wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Fahrerin des Linienbusses konnte das in die Fahrbahn ragende Hindernis des Frontladers auf Grund fehlender Kennntlichmachung und tiefstehender Sonne nicht wahrnehmen.