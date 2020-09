Technischer Defekt: 23-Jähriger überschlägt sich mit gemietetem BMW

Kurz nach 9 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem gemieteten BMW auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam der Mann zwischen der Anschlussstelle Bessenbach und der Kauppenbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich an der Böschung und landete wieder auf den Rädern. Während am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, hatte der Fahrer Glück im Unglück, er konnte das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs stand nur eine Spur zu Verfügung. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ralf Hettler