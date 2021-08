Techniker stürzt in Gemünden aus etwa 4,5 Meter

Der Mann wollte ein Filterelement der Lüftungsanlage wechseln. Hierzu stieg er auf eine Leiter, da die Filteranlage in ca. 4,50 Meter Höhe angebracht ist. Auf dem Fliesenboden rutschte die Leiter weg und der Arbeiter stürzte auf den Boden. Er verletzte sich hierbei am rechten Bein und am linken Arm. Zur weiteren Untersuchung wurde er mit dem BRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

19-Jähriger fährt in Gemünden haltendem 40-Jährigen auf

Gemünden. Am Donnerstag fuhr um 17:55 Uhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße in Gemünden in Richtung Lohr. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Pkw. Der 40-jährige Autofahrer musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 19-jährige zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden leicht auf. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand, an beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von jeweils 500.- Euro.

Zeugin beobachtet Fahrerflucht

Gemünden. Am Donnerstag, zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr, konnte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Langenprozelten eine Passantin beobachten, dass ein Pkw einen anderen Pkw angefahren hatte und weggefahren ist. Sie teilte das Kennzeichen des Verursachers der Fahrerin das angefahrenen Pkw´s mit. Bei einer Überprüfung durch Beamte der Polizei Gemünden konnten an dem wegfahrenden Pkw Unfallspuren festgestellt werden, die mit dem Schaden des angefahrenen Pkw´s übereinstimmen. Gegen einen 61-jährigen Mann wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Am angefahrenen Pkw entstand ein geschätzter Schaden von ca. 800.- Euro.

Wildunfall

Aura im Sinngrund. Am Freitag um 05:10 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann von Aura in Richtung Burgjoß. Hierbei lief ihm ein Reh ins Auto. Das Reh überlebte den Unfall nicht, am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.000 Euro.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden