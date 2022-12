Taxifahrer verhindert Telefonbetrug in Aschaffenburg

Am Donnerstagmittag hat eine Seniorin den Anruf eines Callcenter-Betrügers erhalten. Dieser gab vor, die Tochter sei in einer Notsituation. Angeblich habe diese einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne eine drohende Haftstrafe nur mit einer schnellen Geldzahlung über mehrere zehntausend Euro abwenden. Die Geschädigte glaubte den professionell agierenden Tätern und wollte mit ihrem Mann in einem Taxi zu ihrer Hausbank um den Bargeldbetrag abzuholen. Das Geld hätten sie in der Folge an einen Abholer übergeben sollen.

Das Ehepaar erzählte dem Taxifahrer während der Fahrt von dem Anruf und den Grund, warum sie zur Bank müssten. Dieser reagierte vorbildlich, informierte die Polizei und fuhr das Ehepaar direkt zur Anzeigenerstattung zur Kriminalpolizei.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg' auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Einbruch in Imbiss in Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags sind zwei Unbekannte in einen Imbiss eingestiegen. Die Täter, die bei der Tat gefilmt wurden, flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach sind die Täter am Donnerstag, gegen 01:20 Uhr, in den Imbiss in der Goldbacher Straße eingestiegen und gingen gezielt die Kasse im Geschäft an. Mit ihrer Tatbeute konnten sie kurze Zeit später entkommen.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

20 Jahre, schlank, bekleidet mit dunkler Winterjacke, hellem Kapuzenpullover, Mütze, dunkler Hose, dunklen Sneakern mit weißer Sohle

30 Jahre, schlank, bekleidet mit hellem Hemd, heller Winterjacke mit Pelz, heller Mütze, Handschuhen

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Mittwoch, 08:30 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, wurde an einem in der Pestalozzistraße geparkten weißen Ford Transit der Heckscheibenwischer abgerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS-SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Freitag, vermutlich gegen Mitternacht, wurde ein in der Kahlgrundstraße geparkter Toyota Yaris im Bereich der Fahrertüre angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

