Taxi überfliegt Kreisverkehr bei Sailauf

Während der Mercedes nur noch Schrottwert hat, kamen die Insassen glimpflich davon.

Kurz nach 1.30 Uhr war der 42-jährige Taxifahrer von Sailauf kommend in Richtung Hösbach unterwegs. An der Kreuzung nach Sailauf prallte das Taxi in die Böschung des Kreisverkehr, welche wie eine Sprungschanze wirkte. Der Mercedes hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Böschungsseite wieder auf und schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Sowohl der Taxifahrer, wie auch die vier Fahrgäste wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt. Lediglich eine Mitfahrerin wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste der Kreisverkehr teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehr regelte den Verkehr.

Ralf Hettler