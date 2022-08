Taxi-Fahrgast beschädigt Auto in Großheubach - Zeugen gesucht

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, parkte eine 59-Jährige ihren VW in der Röllfelder Straße unmittelbar neben dem Taxi eines 61-Jährigen. Kurz darauf wollte ein Fahrgast aus dem Taxi aussteigen und schlug hierbei die Tür gegen das Auto der Frau. Im Anschluss beleidigte er die 59-Jährige und entfernte sich in Richtung Main.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

· 65 Jahre

· 175 cm groß

· korpulente Statur

· nackenlange Haare

· Tätowierung am rechten Unterarm (Herz-Symbol)

Hinweise nimmt die Polizei Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Auto beschädigt Sandsteinpfosten - Teilkennzeichen von Zeugen notiert

Schneeberg. Am frühen Freitagmorgen, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr, konnte ein Zeuge „In der Winterhelle" beobachten, wie ein silbernes Auto gegen einen dortigen Sandsteinpfosten gefahren ist und diesen dadurch beschädigt hat. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit dem Teilkennzeichen MIL-GN bzw. MIL-AN von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Im Laufe des Wochenendes - Unbekannter beschädigt Auto

Bürgstadt. Zwischen Samstag und Sonntag hat ein Unbekannter an einem „Am Stadtweg" geparkten Atuo die beiden Fahrzeugseiten zerkratzt und einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht.

Hinweise nimmt die Polizei Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Quelle: Polizei Unterfranken/lady