Taxi-Fahrer überholt zu eng - zwei Radfahrer verletzt

Der 70jährige hatte die beiden Radfahrer offenbar mit zu geringem Seitenabstand überholt und dabei deren Räder touchiert. Die beiden Radfahrer stürzten dadurch und verletzten sich leicht. Die Radfahrer, ein 39-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau, mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Unfall am Kreisel an der neuen Mainbrücke - 14.500 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag um 7.30 Uhr am Kreisel an der neuen Mainbrücke. Eine 18-jährige hatte mit ihrem Wagen von der Mainbrücke kommend die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden Autos missachtet und war mit diesem zusammen gestoßen. Durch den Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Türe an Apotheke beschädigt

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagnachmittag wurde die PI Marktheidenfeld davon verständigt, dass in Esselbach die Türe der Apotheke von einem Unbekannten beschädigt wurde. Tatzeit war offenbar schon am Tag zuvor im Zeitraum von 13 bis 14.30 Uhr. Der Schaden an der Türe beträgt ca. 700 Euro.

Ford verkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro wurde an einem in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße geparkten Auto verursacht. An dem Fahrzeug, einem blauen Ford Tourneo, wurde von einem Unbekannten ein ca. 20 cm langer Kratzer angebracht. Der Pkw war dort am Freitag im Zeitraum von 06.45 Uhr - 16.20 Uhr abgestellt.

Fahrer alkoholisiert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 17.30 Uhr wurde der Fahrer eines Kleintransporters in der Georg-Mayr-Str. im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde bei dem 48-jährigen von den Beamten Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,26 mg/l. Deswegen wurde dem 48jährigen von den Beamten die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot.

Unfallflucht

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum vom 17.05. bis zum 20.05. wurde an einem Grundstück in der Kreuzbergstr. ein Maschendrahtzaun von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Grundstück liegt an einem unbefestigten Weg in Verlängerung der Kreuzbergstraße in Richtung Romberg. An dem Zaun, der auf einer Länge von ca. 10 Metern beschädigt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Ladendiebstahl

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Samstag gegen 10.30 Uhr entwendeten drei unbekannte Männer in einem Drogeriemarkt in der Georg-Mayr-Str. eine größere Menge an Rasierklingen und noch weitere Waren. Aufmerksam auf den Diebstahl wurde das Personal des Marktes erst, als die Warensicherungsanlage anschlug. Nachdem die Männer angesprochen wurden, flüchteten diese mit einem weißen Ford Transit.

Der Wert der gestohlenen Ware beträgt ca. 700 Euro.

