Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am 19. Mai mit seinem Fahrzeug die Mauer an der Abzweigung der Ortsdurchfahrt Distelhausen und der Grünsfelder Straße. Bislang ist noch völlig unklar, wer den Unfall verursacht hat. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet nun um Hinweise. Zeugen, die zu dem Unfallverursacher Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 17-Jähriger fuhr am Samstagabend mit seinen E-Scooter in Tauberbischofsheim und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 18.15 Uhr einen Jugendlichen mit seinem Gefährt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pestalozziallee. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht war und der Fahrer des Scooters unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht.

stru/Polizei Heilbronn