Tauberbischofsheim: Unfall verursacht und abgehauen

Beschädigungen musste der Besitzer eines BMWs am Mittwochnachmittag an seinem Auto in Tauberbischofsheim feststellen. Der Mann hatte sein Fahrzeug um 15 Uhr in der Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 18 Uhr zu seinem BMW kam, stellte er eine Beschädigung am vorderen Kennzeichen und Stoßfänger fest. Vermutlich wurde der geparkte Wagen durch ein ausparkendes Fahrzeug mit Anhängerkupplung beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, soll sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 melden.

stru/Polizei Heilbronn