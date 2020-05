Tauberbischofsheim: Brand eines Containers

Über den Notruf wurde am frühen Donnerstagmorgen ein brennender Container in Tauberbischofsheim gemeldet. Gegen 1.30 Uhr konnten Anwohner den Brand in einem Bauschuttcontainer im Schirrmannweg wahrnehmen und verständigten die Feuerwehr. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Tauberbischofsheim schnell gelöscht. Ersten Erkenntnissen nach, haben sich Bauabfällen in dem Container befunden. Bei dem Brand entstand kein Sach - oder Personenschaden. Die Brandursache ist noch unklar.

stru/Polizei Heilbronn