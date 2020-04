Angriff auf Polizisten in Tauberbischofsheim endet in Zelle

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Museumstraße gemeldet. Dort eingetroffen, bemerkte die Polizeistreife nicht nur laute Musik, sondern auch Marihuanageruch aus der angegebenen Wohnung. Ein 23-jähriger Mann, der dort zu besuch war, wollte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen und wurde daher nach Dokumenten durchsucht. Dabei schlug der junge Mann um sich und biss einen Beamten in den Fuß. Der 23-Jährige musste die Streife daraufhin zum Polizeirevier begleiten und die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Holzdiebe unterwegs

Wertheim. In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag entwendeten Unbekannte eine größere Menge Brennholz von einem Firmengelände in der Jägerstraße in Wertheim-Mondfeld. Die ofenfertigen Birken- und Fichtenscheite waren neben einer Garage auf dem Betriebshof gelagert und von dort von den Dieben abtransportiert worden. Da die Polizei bislang keine Anhaltspunkte auf die Täter hat, werden Zeugen gebeten, sich zu melden. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis