Taube in Klingenberg angeschossen

Ein Vorfall vom 01.07. ist durch Helfer der Wildvogelauffangstation nachträglich bei der Polizei angezeigt worden. Hier war am 01.07.20 eine verletzte Ringeltaube abgegeben worden, die mit einem Diabologeschoß verletzt worden war. Eine Wörtherin hatte das verletzte Tier in der Altstadt in Klingenberg aufgefunden und unverzüglich in die Obhut der Tierschützer bringen können. Diesen gelang es, das Geschoss zu entfernen und die Taube wieder aufzupäppeln.

Diebstahl aus Auto

Obernburg a.Main, Eisenbach, Lauterhofstraße. In der Nacht von 13.07.2020 19:00 (Mo) - 14.07.2020 07:30 (Di) ist in der Lauterhofstraße aus einem Pkw Opel Combo ein Geldbeutel entwendet worden. Ein noch unbekannter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem am Straßenrand abgestellten Pkw eine im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse samt Inhalt. Wie der Dieb in den Pkw gelangte, ist noch unklar. Er erbeutete diverse Dokumente und einen kleinen Geldbetrag.

Kennzeichendiebstahl

Erlenbach a.Main, Krankenhausstraße, Parkplatz am Krankenhaus. Am Montag Nachmittag in der Zeit von 13.07.2020 15:00 (Mo) - 13.07.2020 18:10 (Mo) hat ein noch unbekannter Dieb von einem Pkw das hintere Kennzeichen MIL-RK465 abgeschraubt und entwendet. Weiterhin wurde ein AB-Kennzeichen des neben dem Fiat Punto parkenden Fahrzeuges entwendet. Passanten, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden um Hinweise gebeten.

Blumenstock entwendet

Obernburg a.Main, Untere Wallstraße. Ein noch unbekannter „Blumenfreund“ hat in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag, 10.07.2020 21:00 (Fr) - 11.07.2020 06:00 (Sa), in der Unteren Wallstraße einen Blumenstock mitgehen lassen. Die dortigen Hausbesitzer hatten den Blumenstock zur Verschönerung des Außenbereiches neben dem Haustürbereich aufgestellt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 15 Euro.

Trekkingrad entwendet

Hausen, Alte Hauptstraße. In der Nacht von 11.07.2020 23:00 (Sa) - 12.07.2020 08:00 (So) hat ein noch unbekannter Dieb in der Alten Hauptstraße ein Trekkingrad mitgehen lassen. Das ca. 300 Euro teure Rad war in einem offenen Hofraum abgestellt worden. Es blaugraue Rad der Marke Bergamont fällt durch einen Adapter für eine Tandemstange sowie eine Kindersitzhalterung auf.

Unter Drogeneinfluss gefahren-geringe Menge Amfetamin sichergestellt

Kleinwallstadt, Frühlingstraße. Am Dienstag Vormittag haben Beamte der PI Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 21-Jährige fiel bei der Kontrolle durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Weiterhin konnten die Beamten bei ihm eine geringe Menge Amfetamin sicherstellen, die er ein der Hosentasche mitführte. Die Beamten ordneten bei dem fahruntüchtigen VW-Fahrer eine Blutentnahme an.

Joints sichergestellt

Mönchberg, Aschaffenburger. Straße Nach einem Hinweis von Anwohnern, dass an der Raiffeisenbank in Mönchberg mehrere Jugendliche noch tief in der Nacht gegen 01.00 Uhr feiern und Musik hören, konnte eine nach Mönchberg beorderte Streife im Umfeld der Bank mehrere Jugendliche beim Chillen antreffen. Nachdem die jugendlichen Mönchberger sich in einer dicken Dunstglocke befanden, konnten die eingesetzten Beamten bei einem der Jugendlichen zwei Joints auffinden und sicherstellen.

Schlechtes Gewissen verrät Drogenkonsumenten

Röllbach, Am Wasen. Einen amtsbekannte jungen Mann haben Beamte der PI Obernburg am Montag Nachmittag gegen 16.50 Uhr am Wasen mit einer Kleinmenge Marihuana ertappt. Der junge Mann hatte die Polizeistreife, die sich auf der Anfahrt zu einem Unfall befand, gesichtet und eine Polizeikontrolle befürchtet. Daher nahm er Reißaus und versuchte, sich rennend aus dem Staub zu machen. Allerdings war der verfolgende Polizeibeamte schneller und konnte den jungen Mann einholen. Bei seiner Überprüfung rückte er einen Klemmbeutel mit Marihuana heraus. Ihn erwartet nun zum wiederholten Male eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Neuwagen geschrottet

Obernburg a.Main, B 469. Erheblicher Sachschaden ist am Dienstag Vormittag gegen 10.40Uhr bei einem Unfall auf der Mainbrücke entstanden. Zur Unfallzeit wollte eine Hausenerin mit ihrem kurz zuvor aus einer Autofirma abgeholtem Neuwagen von Eisenbach kommend auf die Mainbrücke einfahren. Hier übersah sie, dass der vor ihr befindliche Kiafahrer verkehrsbedingt an der Einmündung zur Brücke anhielt und fuhr diesem mit erheblicher Wucht auf. Hierbei entstand an dem Kia Schaden im Heckbereich on ca. 5000 Euro. Der neuwertige Mitsubishi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An dem Neufahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Mit Rad gegen Pkw- verletzt

Röllbach, unbenannte Straße, Verlängerung zum Grillplatz / Am Wasen. Am Montag Nachmittag, 13.07.2020 16:35 (Mo), ist ein 53-Jähriger mit seinem MTB verunfallt. Der Mönchberger war auf einem Weg parallel zur Großheubacher Straße in Richtung Röllbach unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Verlängerung "Am Wasen" zum Grillplatz in Röllfeld kollidierte der Radler mit einer vorfahrtsberechtigten Röllbacherin, die mit ihrem Citroen vom Wald kommend Richtung Ortsmitte fuhr. Der Biker wurde beim Zusammenstoß durch die Luft gewirbelt und prallte mit dem Kopf gegen die linke Fahrzeugseite des vorfahrtsberechtigten Pkw. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Verletzte wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kleinwallstadt, An der Südbrücke. Zwei junge Männer sind am 13.07.2020 21:15 (Mo) einer Streife der PI Obernburg An der Südbrücke aufgefallen, als sie im dortigen Bereich mit einem Kleinkraftrad herumfuhren. Bei der Überprüfung der beiden stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer des Krads keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Hierauf untersagten die Beamten die Weiterfahrt des Duos und erstatten nun Anzeige gegen den Leidersbacher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Scheibe eines Radladers beschädigt

Eschau, Unteraulenbach. In der Zeit von 13.07.2020 17:00 (Mo) - 14.07.2020 07:30 (Di) haben Unbekannte einen Radlader auf einer Baustelle, welche sich seitlich der Verbindungsstraße zwischen Eschau und Unteraulenbach befindet, beschädigt. Die möglicherweise jugendlichen Täter warfen an dem Radlader eine Scheibe ein. Sie hatten diesen von einem Bauzaun, welcher die dortige Baustelle umgibt, aus abgeworfen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Statt Unkraut Nadelbaum „abgefackelt“

Klingenberg a.Main, Röllfeld, Rosenbergstraße. Ein Nadelbaum ist am 13.07.2020 15:50 (Mo) Opfer der Gartenarbeit geworden. Ein Klingenberger hatte zur Nachmittagszeit mittels Bunsenbrenner Unkraut auf einem Gartenweg abgeflammt. Hierbei geriet eine Fichte in Vollbrand. Das Feuer musste von der Feuerwehr Röllfeld abgelöscht werden. Durch das Feuer wurde auch eine Dachrinne am Wohnhaus des Röllfelders in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg