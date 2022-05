Tatverdächtige nach Handel mit Betäubungsmittel in Wertheim festgenommen

Die Festgenommenen stehen in Verdacht, Handel von Marihuana im Kilo-Bereich und von Kokain betrieben zu haben. Ein 23-jähriger mutmaßlicher Haupttäter steht im dringenden Tatverdacht im Raum Wertheim einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben zu haben. Gemeinsam mit einer 35-Jährigen wurde der 23-Jährige nach dem Kauf von mindestens zwei Kilogramm Marihuana festgenommen.

Im Fahrzeug der beiden wurden etwa 100 Gramm Marihuana gefunden und in der Folge drei Wohnungen in Faulbach, Hofgarten und Kreuzwertheim durchsucht. In einer Wohnung konnte ein Tresor und die vermutlich zuvor erworbenen 2,3 Kilogramm Marihuana, sowie in einer anderen Wohnung weitere knapp 90 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 42-jährige Lieferant wurde ebenfalls festgenommen. In seinem Fahrzeug konnte Bargeld in vierstelliger Höhe und etwa eineinhalb Kilogramm Marihuana aufgefunden werden.

Zeitgleich wurden bei drei weiteren Tatverdächtigen die Wohnungen durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurden beim zuständigen Amtsgericht Tauberbischofsheim Haftbefehle gegen zwei der Festgenommenen beantragt. Diese wurden von einem Haftrichter am 15. April 2022 erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die 35-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim dauern an.

