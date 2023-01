Tatort Schneesberg: Wer erkennt das Messer wieder?

Wer erkennt das Messer wieder, das in der Nähe des Tatorts in Wört im Bereich Schneesberg gefunden wurde?

Im Dezember wurden zudem mehrere Spurenträger zur Untersuchung an die Rechtsmedizin in München versandt, wodurch die Ermittler sich weitere Hinweise auf den oder die Täter erhoffen.

Tatort Schneesberg: Ermittlungsstand Januar 2023

Fragen an die Bevölkerung

Bei der erneuten Suche am Tatort von 1990 am 5. Mai 2022 wurde im Bereich Scheesberg auch ein Messer gefunden. Dieses wurde im letzten Jahr bereits umfassend in den rechtsmedizinischen Instituten in München und Ulm untersucht. Mit der Veröffentlichung der Bilder des Messers erhofft sich die Kriminalpolizei nun neue Hinweise.

Tatort Schneesberg: Fragen zu gefundenem Messer

Wer kann Angaben zur Herkunft des Messers machen?

Wer kennt dessen möglichen möglichen Besitzer?

Wer weiß, ob aus dem Besitz einer Person ein solches Messer seit Dezember 1990 fehlt?

Klaus Berninger hatte kurz vor der Tat aus einem Katalog der Firma Schneider aus dem Jahr 1988 bis 90 ein Springmesser bestellt, dessen Verbleib bis heute ungeklärt ist.

Wie bereits berichtet, handelt es sich bei der Firma Schneider aus Hamburg (1990 befand sich der Firmensitz noch in Wesel) um einen Versandhandel-Anbieter für den gewerblichen Bedarf.

Die Ermittler such noch immer nach einer Ausgabe dieses Kataloges und fragen:

Wer hat noch einen Webekatalog von Schneider?

Wer kann Angaben zu dem Springmesser aus dem Bestell-Katalog der Firma Schneider (damalige Anschrift Strandbaddamm in 2000 Wesel) machen?

Bestellnummer: 167479 B; Preis: 5,68 D-Mark; Bestelldatum: 02.12.1989

Wer besitzt noch einen Schneider-Katalog aus den Jahren 1988-1990

Belohnung und Hinweistelefon

Tatort Schneesberg: Telefonnummer für Hinweise

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Zeugen können sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800 1011611, an die Kriminalpolizei Aschaffenburg wenden. Hinweise werden auch persönlich auf allen Dienststellen der Polizei in Bayern entgegengenommen.

Mehr zum Thema: main-echo.de/tatort-schneesberg/

Hintergrund: der Altfall Klaus Berninger Am 20. Dezember 1990 verschwand in Wörth (Kreis Miltenberg) der 16 Jahre alte Bäckerssohn Klaus Berninger. Damaligen Ermittlungen zufolge wurde er zuletzt gegen 18 Uhr vor dem Pub »Nachtfalter« gesehen. Einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 1990, entdeckten Spaziergänger die Leiche des Jugendlichen am Wörther Schneesberg unweit der Michaelshütte. Ein Unbekannter hatte ihn laut damaliger Erkenntnissen bereits am Tag seines Verschwindens getötet.

Trotz intensiver Ermittlungen gelang der Polizei bis heute nicht, das Verbrechen aufzuklären.

Der oder die Täter laufen noch immer frei herum. Am 20. April 2022 gaben Aschaffenburger Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei öffentlich bekannt, wieder im Altfall Berninger zu ermitteln. Die »AG Altfall« der Kriminalpolizei hatte zuvor über sechs Monate lang Akten und Beweisstücke durchleuchtet.

Die Ermittler gehen auch heute noch davon aus, dass der oder die Täter aus der Region stammen. Überdies vermuten sie, dass es Personen gibt, die Kenntnisse rund um das Tatgeschehen haben, diese damals jedoch aus verschiedenen Gründen verschwiegen. Die Ermittler weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach 30 Jahren außer Mord sämtliche Taten verjährt sind und Mitwissern, die damals schwiegen, keine Strafverfolgung mehr droht. mai

Wer tötete 1990 Klaus Berninger in Wörth?