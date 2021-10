Taschendiebstahl in Erlenbacher Drogeriemarkt

Der Geschädigte desinfizierte gerade im Eingangsbereich des Drogeriemarktes seine Hände, als ihm der Unbekannte die Geldbörse aus der Jackentasche zog und anschließend mit einem dunklen Auto geflüchtet sein soll. In der Geldbörse befanden sich neben 50 Euro Bargeld auch diverse Ausweisdokumente und Karten. Die Tat war wohl von einem bislang noch unbekannten Zeugen beobachtet worden. Die Polizei Obernburg bittet diesen Zeugen dringend sich umgehend zu melden.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet: Erlenbach

Im Zeitraum von Dienstag, den 05.10.2021, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.10.2021, 10.00 Uhr, wurde in der Schulstraße in Mechenhard, der geparkte Peugeot, 508 in blau, eines Ortsansässigen, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher ist in ungeklärter Weise gegen das Auto des 58-jährigen Geschädigten gefahren und hat dadurch diverse Kratzer und Dellen verursacht. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 250 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0