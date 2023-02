Taschendieb in Wertheim-Bettingen unterwegs

Vermutlich war der Taschendieb nicht alleine unterwegs und hatte einen Komplizen. Nach der Tat verliesen die Unbekannten gemeinsam die Lokalität, stiegen auf dem Parkplatz in einen weißen Renault Clio mit rumänischer Zulassung ein und fuhren davon. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angeben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Betrunkener Autofahrer bei allgemeiner Verkehrskontrolle entdeckt

Mit 1,1 Promille war am Donnerstagabend ein 49-Jähriger mit seinem Auto in Wertheim unterwegs. Gegen 21 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers den Mann mit seinem Wagen in der Bestenheider Landstraße. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Daraufhin musste der 49-Jährige in Begleitung der Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Den Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Tauberbischofsheim : Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am vergangenen Dienstagabend mit seinem Fahrzeug einen Pkw in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Gegen 18.45 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Kundenparkplatz eines Fastfoodrestaurants in der Mergentheimer Straße geparkten Ford. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ein 33-Jähriger leistete am Donnerstagnachmittag Widerstand gegen Polizeibeamte und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen. Gegen 16 Uhr hielt sich der Mann in der Ausländerbehörde des Main-Tauber-Kreises auf und schrie lautstark herum. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht nachkam und sichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen. In der Dienststelle wehrte sich der Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen, wodurch ein Beamter leichte Verletzungen erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Weikersheim: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Hunderte Meter hochwertiges Kupferkabel im Wert von circa 10.500 Euro versuchten Diebe von einer Baustelle in Weikersheim zu entwenden. Zwischen dem 16. Januar und dem 30. Januar verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem umzäunten Lagerplatz der Baustelle im Taubermühlenweg neben der dortigen Schule. Hier machten sie sich über insgesamt 800 Meter Kupferkabel her und zertrennten das Kabel in kleinere Teilstücke, um ihre Beute dadurch leichter abtransportieren zu können. Bei ihrer Tat wurden sie vermutlich gestört weshalb sie die Kabelstücke zurückließen. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Bad Mergentheim: Betrunkene Autofahrerin

Am späten Donnerstagabend war eine 38-jährige Autofahrerin mit mehr als 2,3 Promille im Bereich Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim unterwegs. Gegen 20.45 Uhr fiel die Frau mit ihrem Wagen einem Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrweise auf, woraufhin er die Polizei informierte. Die alarmierten Beamten kontrollierten die Frau mit ihrem VW Arteon in einem Kreisverkehr in Markelsheim. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 2,3 Promille an, woraufhin die 38-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus musste. Der Führerschein wurde der Frau von den Polizisten abgenommen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

