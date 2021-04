Betriebsunfall: Arbeiter quetscht sich Hand

Der Unfall ereignete sich bei einer Firma in der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße. Beim Zurechtrücken einer Ladung auf einer Unterfahrrolle mittels Gabelstapler geriet die Hand eines Arbeiters dazwischen. Dabei wurde der rechte Mittelfinger eingequetscht. Der 42-Jährige wurde in die Uniklinik Würzburg eingeliefert.

Tannenbaumdiebstahl

Marktheidenfeld. Der Diebstahl von zwei kleinen Tannenbäumchen im Wert von 20 € aus einem Pflanzkübel am Osterwochenende wurde der Polizei gemeldet. Der Kübel stand vor einem Juweliergeschäft in der Mitteltorstraße. Es entstand ein Schaden im Wert von 20 Euro. Des Weiteren wurde angegeben, dass in der Vergangenheit regelmäßig von den Geschäftsinhabern angepflanzte Blumen nicht nur herausgerissen, sondern tatsächlich entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dasch/ Quelle: Polizei Marktheidenfeld