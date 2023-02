Tankstellenraub in Aschaffenburg: Mitarbeiter mit Axt bedroht

Gegen 22 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Spessartstraße. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte der Maskierte den Angestellten und forderte Bargeld, welches er sich in eine braune Papiertüte packen ließ. Der Unbekannte nahm sich im Anschluss noch mehrere Packungen Zigaretten aus dem Regal und trat daraufhin mit Beute im dreistelligen Bereich seine Flucht zu Fuß in südliche Richtung, vermutlich über die Lindenstraße an.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb bislang erfolglos.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben

Circa 170cm groß

Circa 20 Jahre alt

Schlank

Bekleidet mit schwarzem Nike-Jogginganzug, grauem Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen und einer weißen Maske

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken