Tankstelle in Langen überfallen

Gegen 20.40 Uhr betrat am Freitagabend der mit einer schwarzen Sturmhaube vermummte Räuber den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Berliner Allee und begab sich direkt zur Kasse. Dort bedrohte er die 39-jährige Angestellte mit einem Messer, begab sich hinter den Kassentresen und entnahm der Kasse Bargeld in Scheinen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die überfallene Mitarbeiterin des Unternehmens blieb unverletzt. Andere Kunden befanden sich zum Zeitpunkt des Überfalls nicht in dem Verkaufsraum.

Der Räuber wird als etwa 1,75 Meter großer Mann, zwischen 20 und 30 Jahren und schlankem Körperbau beschrieben. Er trug bei Tatausführung eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet potentielle Zeugen sich unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen