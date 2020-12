Tanklastzug fährt sich in Mömbis fest

Für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen musste die Ortsdurchgangsstraße für ca. 30 Minuten durch die Polizei gesperrt werden. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Schaden am Bankett wird durch den zuständigen Bauhof noch geprüft.

Alzenau - Am Dienstagmorgen, gegen 09 Uhr, meldeten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs ,in der Brentanostraße auf Höhe des Edeka-Marktes, zwei unfallbeschädigte Verkehrszeichen. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug, bei winterlichen Straßenverhältnissen, die Schilder beschädigte. Als Unfallzeitraum kommt die Nacht von Montag auf Dienstag bis zur Mitteilungszeit in Betracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200.- Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Vorfahrt in Mömbis missachtet

Mömbris-Königshofen - Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin fuhr, am Dienstagmorgen, von der Krombacher Straße aus kommend in die ST2305 ein. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Schöllkrippen kommenden vorfahrtsberechtigten Opel. Die 63-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Toyota-Fahrerin hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.