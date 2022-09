Tankdeckel offen: Bus in Gemünden verliert Diesel

Am Donnerstag gegen 13:00 Uhr tankte der Fahrer eines Linienbusses nach Angaben der Polizei sein Fahrzeug. Hierbei vergaß er, den Tankdeckel zu schließen und verlor auf der Fahrt durch Gemünden über die B 26 in Richtung Schaippach immer wieder eine kleine Menge Diesel. Die Straßenmeisterei Lohr sowie der Bauhof Gemünden wurden verständigt, um die Dieselspur abzubinden.

Wildunfall

Gemünden. Am Freitag gegen 06:15 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2302 von Gemünden in Richtung Schönau. Hierbei erfasste sie ein Reh, welches die Straße querte. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Alkoholisierter Autofahrer

Obersinn. Am Donnerstag gegen 19:10 Uhr wurde in Obersinn ein 59-jähriger Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, 2 Punkte, sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Karsbach. Am Donnerstag gegen 16:10 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2434, auf der Verbindungsstraße von Aschenroth in Richtung B 27, zu einer Spiegelberührung zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Beide Außenspiegel wurden hierbei beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Gemünden-Hohenroth. Am vergangenen Mittwoch, im Zeitraum von 08:00 bis 16:00 Uhr, parkte ein 36-jähriger Autofahrer seinen Pkw BMW auf dem Gelände des SOS-Kinderdorf Hohenroth. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er, dass seine linke, hintere Türe verkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.