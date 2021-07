Tankbetrug in Schöllkrippen

Bereits am Sonntag um 12.30 Uhr tankte ein bisher unbekannter Autofahrer an einer Tankstelle in der Aschaffenburger Straße für 56 Euro. Er ging dann die Tankstelle, nahm sich ein Getränk, das er an der Kasse bezahlte, seine Tankschuld beglich er allerdings nicht. Anschließend stieg er in seinen Wagen und verschwand. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ober dem Backes/Am Eichenberg entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 3.100 Euro. Um 16.00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Lkw-Fahrer auf der Straße Ober dem Backes und wollte nach links in die Straße Am Eichenberg abbiegen. Da er das in zu engem Bogen tat, touchierte er mit seiner hinteren linken Fahrzeugecke den BMW einer 20jährigen Frau, die an der Einmündung hielt. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Haustür in Alzenau beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstag- und Sonntagabend beschädigte ein Unbekannter die Haustür eines Anwesens in der Hanauer Straße. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfälle in Kahl und Schöllkrippen

Im Laufe des Montag ereigneten sich bei Kahl und Schöllkrippen zwei Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von 4.500 Euro entstand.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau