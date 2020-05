Tankbetrug in Kahl am Main

An der Tankstelle in der Forststraße in Kahl kam es am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 19.40 Uhr, zu einem Tankbetrug. Ein unbekannter Täter betankte sein Fahrzeug mit 42,81 Liter Diesel und verließ das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Linienbus kollidiert bei Kleinkahl mit Frontlader eines Traktors

Ein 51-jähriger Linienbusfahrer fuhr am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Edelbacher Straße in Edelbach, von Kleinkahl kommend, als er plötzlich mit seinem Omnibus an den Gabelspitzen eines Frontladers hängenblieb. Da es bislang ungeklärt ist, ob sich der Traktor in der Hofeinfahrt komplett auf Privatgrund, oder auf öffentlichem Verkehrsgrund befand, werden sich die Versicherungen näher mit dem Fall befassen müssen. Während der Schaden am Traktor nur auf ca. 100,- Euro geschätzt wurde, entstand am Omnibus ein Schaden in Höhe von etwa 9000,- Euro.

Zwei Autos touchieren sich beim Vorbeifahren in Krombach

Zwischen Krombach und Krombach-Oberschur, etwa auf Höhe des Hof Hauensteins, kam es am Montagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Während der 36jährige Fahrer eines Ford sich bei hiesiger Polizeidienststelle meldete, fuhr der unbekannte Unfallgegner in Richtung Oberschur weiter. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250,- Euro. Ob an dem gegnerischen Fahrzeug ein Schaden entstand oder der Fahrer/in den Unfall überhaupt bemerkt hatte, ist unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug in Alzenau-Kälberau übersehen

Eine 64-jährige Fahrerin eines Honda bog am Montag, gegen 09.50 Uhr, von der Hemsbacher Straße nach links in die Michelbacher Straße ein und übersah hierbei eine 80-jährige Fahrerin eines BMW, die die Michelbacher Straße aus Richtung Alzenau kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9000,- Euro.

stru/Polizei Alzenau