Tageseinnahmen aus Wirtschaft in Marktheidenfeld gestohlen

Im Geldbeutel befanden sich die Tageseinnahmen. Die beiden hatten zuvor noch ein Getränk geordert. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Auto rollt weg und beschädigt Waschanlage in Esselbach

Esselbach, Lkr. Main-Spessart - Am Freitagmittag parkte ein 41-jähriger Mann seinen Wagen oberhalb der Tankstelle. Kurze Zeit später - ob durch unzureichende Sicherung, oder durch technisches Versagen ist unbekannt - rollte das Fahrzeug über eine Wiese bergab und kam an der Wand der Waschanlage zum Stehen. Durch den Aufprall wurden die Wand und das Bedienelement der Waschanlage beschädigt. Am Fahrzeug entstanden Beschädigungen am Heck, dem Seitenfenster und den Reifen. Insgesamt wird der Schaden auf 10.000€ geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld