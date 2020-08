Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Eichenbühl

Nach einer vorangegangenen Körperverletzung in der Steinstraße sollten am Sonntag in den frühen Morgenstunden kurz nach 05:00 Uhr, die Personalien des Täters festgestellt werden. Dieser hatte zuvor einen 32-Jährigen durch einen Faustschlag verletzt. Der in Höchberg wohnende 26-Jährige zeigte sich jedoch völlig unkooperativ und hoch aggressiv. Nachdem er mehrmalig der Aufforderung sich auszuweisen nicht nachkam, wurde unmittelbarer Zwang angedroht und durchgesetzt. Dabei schlug der aggressive Unruhestifter um sich und biss einen 27-jährigen Polizeibeamten in den Oberarm. Der junge Mann konnte schließlich, trotz heftiger Gegenwehr, fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme sowie das Gewahrsam in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Miltenberg angeordnet. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung erwartet den Beschuldigten noch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten. Der Polizeibeamte erlitt eine Bisswunde, Kratzer und Prellungen. Sein Kollege blieb glücklicherweise unverletzt. Ob für das Verhalten des Täters Alkohol oder andere berauschende Mittel ursächlich waren, wird das Ergebnis der Blutentnahme zeigen.

Skooterfahrer unter Drogeneinfluss in Kleinheubach

In der Straße zum Schützenhaus wurde am Sonntag, kurz nach 15.30 Uhr, der Fahrer eines sogenannten E-Skooters einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde zunächst festgestellt, dass an dem versicherungspflichtigen Elektrofahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Weiterhin stand der 25-jährige Fahrer sichtlich unter Drogeneinfluss. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Der junge Mann aus dem Landkreis Miltenberg gab an, dass er einen Joint konsumiert hatte. Einen weiteren Joint, den er noch mit sich führte, wurde sichergestellt, ebenso wie sechs Gramm Marihuana, die bei der anschließenden Wohnungsnachschau gefunden wurden. Er wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge berauschender Mittel und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Betäubungsmittelgesetzes verantworten müssen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss in Miltenberg

In der Mainstraße wurde am Montag, gegen 01.15 Uhr, der Fahrer eines Ford Fiesta einer Kontrolle unterzogen. Auch hier stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme war die Folge. Der 24-Jährige, aus dem Landkreis Miltenberg stammende Fahrer, wird sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wegen Drogeneinwirkung verantworten müssen.

Sachbeschädigung an Auto in Bürgstadt

Durch einen lauten Knall wurden am Sonntag gegen 02.20 Uhr im Raiffeisenring Anwohner wach. Die Zeugen beobachteten zwei männliche Personen, ca. 170 cm groß, den Raiffeisenring in Richtung Erfstraße entlanglaufen. Beide Personen waren vermutlich alkoholisiert. Bei der Nachschau, was den lauten Knall verursacht haben könnte, konnte eine Beschädigung an einem geparkten Toyota festgestellt werden. Die Unbekannten hatten vermutlich mit einer großen, abgerissenen Sonnenblume gegen die Tür des Toyota geschlagen, so dass eine Delle entstand. Die beiden Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

stru/Polizei Miltenberg