Täterin von Pfandbondiebstahl in Zellingen festgenommen

Die Box war zur Tatzeit mit Pfandbelegen im Wert von ca. 500 Euro gefüllt und für die Ukrainehilfe bestimmt gewesen. Am gestrigen Montag konnte nun eine 42-Jährige in besagtem Supermarkt festgenommen werden, welche versucht hatte die entwendeten Pfandbelege einzulösen. Die Täterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Unfallflucht

Zellingen. Am Montag in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde ein Auto der Marke Smart auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Oberbachring in Zellingen durch einen anderweitigen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Schaden am linken Heck in Höhe von 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Arnstein. Am Montag um 18:45 Uhr befuhr eine 28-jährige VW-Fahrerin die Karlstadter Straße in Arnstein und wollte hier nach rechts auf den Hofriedplatz einbiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 20-jähriger Kradfahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 28-Jährigen auf. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.800 Euro.

Einbruchsversuch in Wohnhaus

Gambach. Im Tatzeitraum von Freitagmittag bis Sonntagabend wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus in der Baumgartenstraße in Gambach einzubrechen. Der oder die Täter versuchten offensichtlich die Hauseingangstüre aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. Letztendlich entstand hier lediglich ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht sowie zum versuchten Einbruch werden an die Polizei Karlstadt unter Rufnummer 09353/9741-0 erbeten.

Quelle: Polizei Karlstadt/lady