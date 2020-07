Täter bricht in Nilkheimer Gartenhütte ein und isst sich satt

Ein unbekannter Täter kletterte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Garten in der Kleingartenanlage in der Kleinen Schönbuschallee. Im Anschluss hebelte der Täter eine Gartenhäuschen auf widmete sich darin gelagerten Lebensmitteln wie Joghurt, Marmorkuchen und Grillfleisch. Im Anschluss entfernte sich der Täter offenbar über einen anderen Garten. Dort wurden Teile des

Grillfleisches aufgefunden. Der entstandene Schaden fällt eher gering aus. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Junge Ladendiebin in der City Galerie erwischt

Aschaffenburg. Eine 15-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in einem Kaufhaus in der City Galerie beim Ladendiebstahl erwischt. Sie hatte diverse Kosmetika an sich genommen. Während der Sachverhaltsaufnahme fand man weiteres Diebesgut, wie Damen- und Herrenbekleidungsstücke zwei weiterer Geschäfte, bei der jungen Frau. Die gestohlene Ware hatte einen Wert von über 230 Euro. Die Diebin wurde ihren Eltern übergeben. Sie hat nun Hausverbot in den betroffenen Geschäften. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Jugendlicher mit Messer unterwegs

Aschaffenburg. Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, in der Fischergasse einer Kontrolle unterzogen. Hierbei trug der junge Mann griffbereit ein Einhandmesser in der Hosentasche. Die Beamten stellten das Messer nach Auffinden sicher und leiteten ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.

Geringer Sicherheitsabstand bringt Radler zu Fall

Hösbach. Am Mittwoch, gegen 20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer die Hauptstraße von der Autobahn kommend in Richtung Ortsmitte. Hierbei wurde er mit zu geringem Abstand von einem Seat überholt, sodass sich der Radfahrer erschrak. Er kam rechtsseitig von der Straße ab und kam zu Fall. Der 55-Jährige kam mit Schmerzen im Ellbogen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad fiel eher gering aus. Die 43-jährige Seat-Fahrerin hatte sich bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Sie konnte von einer Streife im Nachgang an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es muss noch ermittelt werden, ob die Dame den Unfall bemerkt hatte.

Laster fährt gegen Einfahrtstor

Mainaschaff. Ein unbekannter Lkw-Fahrer touchierte am Donnerstag, zwischen 7 und 11 Uhr, den Pfosten eines Einfahrtstores einer Firma im Kreuzäcker-Ring. Der Pfosten blieb unbeschädigt, jedoch wurde das Fundament herausgehoben. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

