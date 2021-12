Täter beim Klauen von Autobatterien in Nilkheim erwischt

Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank in der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg gerufen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Täter zuvor auf frischer Tat ertappt, als sie acht Autobatterien aus der Garage einer Kfz-Werkstatt im Pappelweg in einen Kleintransporter einluden und flüchteten. Bei der Durchsuchung des Kleintransporters gab es zudem Hinweise, dass die beiden Täter auch für weitere Diebstähle verantwortlich sind.

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Mainaschaff. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, in der Straße Am Hofgewann. Im Einmündungsbereich schnitt der 22-jährige Autofahrer beim Abbiegen offensichtlich die Kurve. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Auto. Der 59-jährige Fahrradfahrer stürzte mit dem Oberkörper auf die Motorhaube und schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos. Er erlitt eine Kopfplatzwunde, Abschürfungen und Rippenprellungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Seitenspiegel beschädigt

Damm. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, den Seitenspiegel eines in der Bernhardstraße geparkten VW. Der Unfallflüchtige fuhr vermutlich in Richtung Dammer Straße und blieb dabei am VW hängen. Hinweise zum Unfallverursacher sind nicht bekannt.